ありそうでなかったピッタリサイズ♡専用のチャック付き100均ポリ袋

セリアでお買い物をしていると、ありそうでなかったお札用のチャック付きポリ袋を発見。100均商品とは思えないほどしっかりした作りで、チャックも開けやすい細やかな作りがGOOD。お札もピッタリ収まるので、家計や経費の管理がうんと楽ちんになりました♪10枚入りとコスパも抜群なので、この機会に要チェック！

商品情報

商品名：お札サイズ チャック付ポリ袋 縦型 10枚

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：165×82mm（内寸）、0.08mm（厚さ）

内容量：10枚

販売ショップ：セリア

JANコード：4954939025138

見つけた瞬間即買いした！セリアのありそうでなかったチャック付きポリ袋をチェック

セリアをパトロールしていると、文具売り場で便利そうなチャック付きポリ袋を発見！ありそうでなかったお札がピッタリ入る形のアイテムで、セリアの『お札サイズ チャック付ポリ袋 縦型 10枚』。お値段はもちろん￥110（税込）です。

ポリ袋のサイズは、内寸約165mm×82mm。厚さは約0.08mmです。材質はポリエチレンで非食品用。10枚入りとコスパも抜群です。

程よく厚みがあり、100均商品とは思えないほどしっかりとした作りがGOOD。また、チャックの開け口は微妙に高さが違うので、一般的なチャック付きのポリ袋より開きやすいのが特徴です。早速使っていきましょう♪

家計や経費の管理が楽ちんに！セリアの『お札サイズ チャック付ポリ袋 縦型 10枚』

1,000円札を10枚と、1万円を1枚入れてみました。ピッタリサイズなのでちょっと入れにくいですが、どちらもしっかり収まります。クリアなポリ袋なので、一目で中身が分かるのも嬉しいポイントです。

ヘッダーを折ると、長財布にそのまま入れることも可能です。お財布の形状によっては入らない場合があるので、よく確認してくださいね。家計や経費の管理が1つの財布でできると、荷物が減ってかなり便利なのでおすすめですよ。

今回はセリアの『お札サイズ チャック付ポリ袋 縦型 10枚』をご紹介しました。

セリアで見つけて即買いした便利なお札専用のポリ袋。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。