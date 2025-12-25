中央競馬のG1・有馬記念などを制したドウデュースが、巨大クッションになった。同馬を所有したキーファーズと関係が深い「インゼルサラブレッドクラブ」公式Xは24日、「Yogibo Hugger ドウデュース」が数量限定で販売されると発表。ファンは騒然となった。

武豊とのコンビで2023年有馬記念を制したドウデュース。昨年はレース2日前に無念の出走取消となり、そのまま引退となった。あれから1年。今は種牡馬生活を送る名馬が、巨大クッションとなった。

ビーズソファ「Yogibo」とのコラボレーションで「Yogibo Hugger ドウデュース」をオンラインで販売。23年有馬記念の優勝ゼッケンをモチーフにした特別仕様で、インゼル会員には先行販売され、一般販売は28日からとなる。

特大のクリスマスプレゼントにX上のファンも騒然となった。

「ムチムチ＆モッチモチでかわいすぎる」

「これ、すごく需要ありそう」

「えぇ！欲しすぎる！」

「一般販売28からかよ、有馬で勝ったら買えってことやな？」

「まさかドウデュースさんyogibo化してる」

ドウデュースは有馬記念の他、21年の朝日杯フューチュリティS、22年の日本ダービー、24年の天皇賞・秋、ジャパンカップとG1通算5勝を挙げた。



（THE ANSWER編集部）