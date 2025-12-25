2年ぶりの出場となる県代表「太陽スポーツクラブ」。前回出場した時は、過去最高のベスト16入りを果たしました。今大会はハードワークを強みにベスト8以上を狙います。



プロサッカー選手を夢見る約50人が所属する太陽スポーツクラブU-12。今年5月の県ちびっこサッカー選手権大会を、2連覇。先月の県大会でも優勝を収め、2冠を達成。全日本U‐12サッカー選手権大会に、2年ぶりに出場します。





（太陽SC U-12・坂口周平監督）「どこよりも走ってどこよりも頑張る。応援されるチームを目指している」粘り強い守備などハードワークが強みのチーム、その中心は、髙吉蓮キャプテンです。（太陽SC U-12 髙吉蓮主将（6年））「自分としては、どのチームの中盤よりもセカンドボールを拾いたい。出るだけの全国大会ではなく、しっかりと結果を残して絶対ベスト8以上に入れるようにしたい」センターバックの橋口龍諒選手。最大の強みは精度の高いパスだと話します。（太陽SC U-12 橋口龍諒選手（6年））「セットプレーで点を取って、僕のパスからチャンスを生み出すプレーをしたい」全日本U-12の最高成績は、2年前のベスト16。その記録を超えるため26日、27日に予選リーグ3試合に挑みます。（太陽SC U-12）「太陽魂で優勝目指してがんばるぞ！おー！」