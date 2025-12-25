有馬記念

中央競馬のグランプリ・G1有馬記念（芝2500メートル）が28日、中山競馬場で行われる。人気女優の登壇なども予定されているが、日本中央競馬会（JRA）が発売する入場券が転売市場に流れ、15倍超の高額出品も。ファンから悲鳴が上がっている。

指定席の一般抽選申し込みは、軒並み高倍率が並び、最も倍率が高いボックスシートは461.7倍。他にもB-Seatが81.4倍となり、最も低いDブロック1階ですら18.3倍となっているプレミアチケットだった。

14日まで放送されていたTBS系ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」の影響もあってか、入場券も争奪戦に。抽選の段階でも落選者が続出。さらに転売市場に流れるものもあり、入場券が15000円、15500円、18000円などで複数出品されていた。

JRAは公式サイトで転売禁止を明記しているが、止まない現状にネット上では「#JRA取り締まって #出品できるのがおかしい」「転売は通報しましょう。マジ許せん」「転売ヤー対策して欲しいし、なんとかなりませんかJRA……」の声が上がった。

今年の出走馬はファン投票1位のレガレイラ（牝4、木村）や宝塚記念を制したメイショウタバル（牡4、石橋）、皐月賞馬ミュージアムマイル（牡3、高柳大）、ダービー馬ダノンデサイル（牡4、安田）など豪華メンバーが集う。表彰式プレゼンターにはJRA年間プロモーションキャラクターを務める長澤まさみが登場する。



（THE ANSWER編集部）