©︎ 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』をIMAX３Dで体感せよ！

2025年12月19日（金）公開

全世界歴代興行収入ランキングで第1位

人類が生み出した全映画の頂点に立つ『アバター』（09）。そしてジェームズ・キャメロン監督のもう一つの代表作である『タイタニック』（97）を超え、同ランキングで第3位にランクインする偉業を成し遂げた『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（22）。これらの作品を世に贈りだし、映画界の頂点を極めると同時に、映像技術の進化を誰よりも追求し続けてきた巨匠ジェームズ・キャメロン。そのキャメロンが監督を務める「アバター」シリーズの最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』が、12月19日（金）よりIMAX 3D上映ほかにて公開中だ。

IMAX 3Dで鑑賞した観客からは、「映像に包み込まれる感覚がまったく違う」「まるでパンドラに降り立ったかのような没入感」「これこそが“完成形のアバター体験”」といった絶賛の声が相次いでいる。本作は、単にスクリーンサイズが大きい、音が良いといった次元を超え、IMAX 3Dという上映環境そのものが、作品体験の質を決定づけるとも言える一本なのである。まずは、『アバター』シリーズの成り立ちを振り返りつつ、その理由を紐解いていきたい。

©︎ 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

2009年に公開され、映画史を塗り替える世界的ヒットを記録した『アバター』、そして2022年に壮大なスケールで復活を遂げた『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』。その正統な系譜に連なる本作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』は、キャメロンが長年構想してきた“パンドラ神話”をさらに深層へと押し広げる一作である。本作は、人類とナヴィの対立という単純な構図を超え、ナヴィ同士の思想や文化の違い、そして憎しみが連鎖していく構造にまで踏み込み、シリーズに新たな緊張感とドラマをもたらしている。

パンドラへ“アバター”として潜入した元海兵隊員のジェイク・サリー（演：サム・ワーシントン）は、ナヴィの女性ネイティリ（演：ゾーイ・サルダナ）と恋に落ち、人類と戦う決意を固めた。続く第2作『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』では、家族を築いたジェイクたちが新たな安住の地を求め、海の部族と共に生きながら、人類との戦いを再び繰り広げる。愛する者を守るための戦いは侵略者を退けることに成功するが、その代償として、家族の命を奪われるというあまりにも大きな犠牲を伴う結果となった。そして最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』では、同じナヴィでありながらパンドラそのものを憎むアッシュ族のヴァラン（演：ウーナ・チャップリン）が人類と手を組み、ジェイクたちの前に立ちはだかる――。

©︎ 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

火と灰を象徴とするアッシュ族の存在は、自然と調和する民族として描かれてきたナヴィ像に大きな揺さぶりをかける。彼らはなぜパンドラを憎み、人類と手を組む道を選んだのか。その問いは単なる善悪二元論では語れず、文明、信仰、喪失、怒りといった普遍的なテーマへと連なっていく。キャメロンは本作において、視覚的スペクタクルと同時に、観る者の価値観を試す物語を提示しているのである。

本作をIMAX 3Dで観るべき理由の一つは、本作における3D表現が、単なる視覚的演出ではなく、物語理解そのものを補強する役割を担っている点にある。『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』では、これまでのシリーズでも描かれてきた空・海に加え、火と灰に支配された土地、切り立つ溶岩層、煙に覆われた空間といった、上下方向の奥行きが極端に強調されたロケーションが数多く登場する。IMAX 3Dでは、これらの空間構造が立体的に把握できるため、登場人物が置かれている状況や、迫り来る危機の距離感が直感的に理解できる。結果として、観客は物語を「理解する」のではなく、「全身で体感する」ことになるのである。

©︎ 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

とりわけ印象的なのは、炎や灰といった粒子表現である。空中を舞う灰、爆風に押し出される煙、視界を遮る熱気――それらがIMAX 3Dではスクリーンの奥から手前へと流れ込み、観客のパーソナルスペースにまで侵入してくるかのような錯覚を生む。これは2D上映では決して得られない感覚であり、3Dであること、さらに巨大スクリーンを備えたIMAXであること、その両方が揃って初めて成立する体験だと言える。

また、水中の透明度や水面の描写のリアルさも、過去作以上の仕上がりとなっている。身体が濡れているわけではないのに、その視界に確実に水という物体が感じられ、「もはや自分は未知の領域に身をゆだねているのだ」という感覚にも襲われる。

第二の理由は、キャラクターの感情表現がIMAX 3Dによって飛躍的に強度を増す点にある。本作では、ジェイクやネイティリといったおなじみのキャラクターに加え、アッシュ族のヴァランという新たな存在が物語の軸を担う。彼女の表情、視線、わずかな身振りに込められた怒りや悲しみは、IMAXの高解像度と3Dの立体感によって、驚くほど生々しく伝わってくる。顔の奥行き、瞳の動き、感情が滲む沈黙の時間――それらを大スクリーンで捉えることで、観客はキャラクターとの心理的距離を一気に縮められるのである。そして、敵対する相手の存在により、ジェイクやネイティリら、複雑な背景を持つファミリーが抱える喪失感や葛藤も、より一層際立つのだ。

IMAX 3Dの強みは、身体の芯から、まるで全身を揺さぶるようなド派手なアクションシーンはもちろんのこと、決してそれだけに発揮されるものではない。激しい戦闘中に交わされる、時に離れた場所で戦う家族同士のコミュニケーションにおいてこそ、その真価は明確になる。キャラクター同士が対峙し、無線さえ繋がらない状況の中、感情を交わすシーンでは、スクリーンのサイズと解像度が、微細な表情変化を余すことなく捉え、観客の視線を逃がさない。これは、家庭用ディスプレイや通常スクリーンでは得難い集中力であり、物語への没入を強固なものにする要因となっている。

©︎ 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

第三の理由として、IMAXならではの音響体験も見逃せない。本作では、火山の轟音や戦闘の爆発音といったダイナミックなサウンドと、風や呼吸音、環境音といった繊細な音が、極めて緻密に設計されている。IMAXの音響システムは、それらを立体的に配置し、観客を音の中心に置く。結果として、映像の立体感と音の方向性が完全に同期し、パンドラという異世界の存在感が、現実と地続きのものとして迫ってくるのである。

ジェームズ・キャメロンは、常に「映画館で観ること」に意味を持たせてきた映画作家である。『アバター』シリーズは、その思想を最も純粋な形で体現したプロジェクトであり、『ファイヤー・アンド・アッシュ』は、その集大成の一端を示す作品と言ってよい。IMAX 3Dは、単なる上映方式の一つではなく、キャメロンが想定した“正規ルート”なのである。

本作がもたらす圧倒的な没入体験を最大限に享受したいのであれば、その答えは自ずと明らかだろう。IMAX 3Dでこそ、『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』は真の姿を現す。

新たな炎と灰に覆われたパンドラの地を、物語の“観客”としてではなく、その世界の一部として体感するために。映画館という空間が持つ力を、これ以上なく引き出した本作を、ぜひIMAX 3Dで体験してほしい。

©︎ 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

なお、現在IMAXでは、年末年始限定のキャンペーン「#IMAXシーズン」第2弾が開催中だ。IMAX公式SNSアカウント（XまたはInstagram）をフォローし、「#IMAXシーズン」のハッシュタグを付けて、IMAXでの鑑賞チケットや劇場の写真を投稿するだけで応募が完了。抽選でIMAXオリジナルTシャツやノベルティセット、映画GIFTなどの豪華賞品が当たるという。応募期限は2026年1月12日（日）までとなっている。詳しくは、以下のキャンペーンサイトをチェックしてほしい。https://ulm.jp/linkhub/imax_jp_campaign2025/

さらに、各IMAXシアター周辺に設置されたARスポットでは、QRコードを読み込むことでAR限定ページにアクセスでき、先着1,000名に「IMAXチケット風ブロマイド」がその場でもらえるWチャンス企画も実施中だ。『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』をIMAX 3Dで体感したその余韻を、記念として持ち帰ることができるのも、この時期ならではの楽しみと言えるだろう。

映画館でしか味わえない没入体験、その“最適解”としてのIMAX 3D。本作をどのフォーマットで観るか迷っているのであれば、作品体験と特別なキャンペーンの双方を享受できるこの機会に、IMAX 3Dを選ばない理由はない。炎と灰に彩られた新たなるパンドラを、最高の環境で体感せよ！

（文・渡邊玲子）

IMAX上映スケジュールはこちら



