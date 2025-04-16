映画ランドNEWS
-
『タービュランス 絶空 16,000フィート』クラウディオ・ファエ監督オフィシャルインタビュー「本作は、人間の回復力と真実の解放力の核心へと迫る旅」
©︎2025 Turb Ltd. All Rights Reserved.《クズ夫×傷心妻×サイコ女》人も自然も怖い！超上空・超密室サバイバル！イタリアの世界遺産ド…
-
観たい映画がすぐ見つかる！映画チケット予約情報アプリ「映画ランド」が大型リニューアル
映画チケット予約アプリ「映画ランド」は、作品検索からチケット購入までの体験をよりスムーズにするため、大幅なリニューアルを実施しました。今回の…
-
『侍タイムスリッパー』の安田監督など豪華審査員 第１９回ＴＯＨＯシネマズ学生映画祭 ３月３０日(月)開催
© TOHO Cinemas Ltd. All Rights Reserved.全国の学生から熱意あふれる映像作品が集まり、未来の映画監督・映像作家を目指して凌ぎを削る、「第…
-
新進気鋭の監督・中川駿の魅力とは！？ 『90メートル』制作の裏側にも迫る！3 月 27 日(金)全国公開
©2026 映画『90メートル』製作委員会人生の岐路に立つ高校生の息子と難病を抱えるシングルマザー複雑な想いを抱える親子の絆と揺るぎない愛を綴…
-
ジェームズ・キャメロンが描く新たなるパンドラの地平――『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』をIMAX ３Dで観るべき理由とは――。12月19日（金）公開
©︎ 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』をIMAX３Dで体感せよ！2025年12月19日…
-
天才監督×アカデミー賞受賞豪華俳優陣による逃走劇のフリをした闘争劇 『ワン・バトル・アフター・アナザー』をIMAXで観るべき理由とは――。10月3日（金）公開
©︎ 2025 WARNER BROS. ENT. ALL RIGHTS RESERVED.映画史に新たな革命を起こす、息をもつかせぬ怒濤のチェイスバトル『ワン・バトル・ア…
-
レッド・ツェッペリン誕生の軌跡を追った初の公式ドキュメンタリー『レッド・ツェッペリン：ビカミング』をIMAXで観るべき理由とは――。9月26日 (金) 公開
©︎ 2025 PARADISE PICTURES LTD.『レッド・ツェッペリン』誕生の瞬間をIMAXで目撃せよ！2025年9月26日（金）公開伝説的ロックバンド「レ…
-
サッシャが心酔！最新作「ザ・ザ・コルダのフェニキア計画」はウェス・アンダーソンの美意識が炸裂！9月19日 (金) 公開
Courtesy of TPS Productions/ Focus Features ©︎ 2025 All Rights Reserved © 2025 TPS Productions, LLC. All Rights Reser…
-
累計販売本数190万超えの“異変探しループゲーム”が実写映画化！ 映画『８番出口』をIMAXで観るべき理由とは――。8月29日 (金) 公開
©︎2025 映画「8 番出口」製作委員会主演・二宮和也×監督・川村元気による、体感型ループサスペンス映画『８番出口』をIMAXで体感せよ！ …
-
『ジュラシック・ワールド／復活の大地』をIMAXで観るべき理由とはーー。 8月8日 (金) 公開
©2025 Universal Studios. All Rights Reserved.・すべての要素にこだわり、世界最高レベルの臨場感を追求したのがIMAX ? 視界いっぱいの巨…
-
『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』をIMAXで観るべき理由とはーー。 7月25日 (金) 公開
© 2025 MARVEL・すべての要素にこだわり、世界最高レベルの臨場感を追求したのがIMAX ? 視界いっぱいの巨大なスクリーンIMAXシアターに入っ…
-
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』をIMAXで観るべき理由とは--。７月１８日（金）公開
©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable︎すべての要素にこだわり、世界最高レベルの臨場感を追求したのがIMAX！ ? 視界いっ…
-
全てのヒーローの原点にして、頂点。映画『スーパーマン』をIMAXで観るべき理由とはーー。 ジェームズ・ガン監督が贈る、超＜スーパー＞アクションエンターテイメント！7月11日 (金) 公開
・すべての要素にこだわり、世界最高レベルの臨場感を追求したのがIMAX ? 視界いっぱいの巨大なスクリーンIMAXシアターに入ったら、まずはスクリ…
-
映画『F1®／エフワン』をIMAXで観るべき理由とはーー。『トップガン マーヴェリック』の監督とブラッド・ピットがタッグを組んだ体感型リアル・アクション！6月27日 (金) 公開
©2025 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.・すべての要素にこだわり、世界最高レベルの臨場感を追求したのがIMAX ? 視界いっぱいの巨…
-
『罪人たち』をIMAXで観るべき理由とはーー。『ブラックパンサー』の監督が放つ、ホラー映画史上最高評価を獲得したノンストップ・サバイバルホラー！6月20日 (金) 公開
©︎ 2025 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation. Dolby Cinema® is a…
-
『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』をIMAXで観るべき理由とはーー。5月17日(土)〜22日(木)先行上映決定！5月23日 (金) 公開
©︎2025 PARAMOUNT PICTURES.︎すべての要素にこだわり、世界最高レベルの臨場感を追求したのがIMAX ? 視界いっぱいの巨大なス…
-
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章の公開前に、 『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』リバイバル上映をIMAXで観るべき理由とはーー。5月9日（金）公開
©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable7月18日（金）公開の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章に先駆けて、大ヒットを記録した『劇…
-
『サンダーボルツ*』をIMAXで観るべき理由とはーー。5月2日 (金) 公開
© 2025 MARVEL︎すべての要素にこだわり、世界最高レベルの臨場感を追求したのがIMAX ? 視界いっぱいの巨大なスクリーンIMAXシアター…
-
『マインクラフト／ザ・ムービー』をIMAXで観るべき理由とはーー。4月25日 (金) 公開
©︎ 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.︎すべての要素にこだわり、世界最高レベルの臨場感を追求したのがIMAX ? 視…
-
前代未聞の記録を達成した大人気アニメ「名探偵コナン」劇場版シリーズ最新作『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』をIMAXで観るべき理由とは――。
©2025 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会︎すべての要素にこだわり、世界最高レベルの臨場感を追求したのがIMAX！ ? 視界いっぱいの…