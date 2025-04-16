観たい映画がすぐ見つかる！映画チケット予約情報アプリ「映画ランド」が大型リニューアル

映画チケット予約アプリ「映画ランド」は、作品検索からチケット購入までの体験をよりスムーズにするため、大幅なリニューアルを実施しました。今回の…