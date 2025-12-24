【原作版「ドロヘドロ」新グッズ】 2026年4月中旬発売 12月24日～2026年1月25日予約受付

「空腹虫 餃子皿」価格：3,190円

　COSPA（コスパ）は、原作版「ドロヘドロ」より空腹虫をイメージしたデザインの「餃子皿」をはじめ、カイマンたちのTシャツやパーカー、トートバッグなどの新グッズを2026年4月中旬に発売する。12月24日から2026年1月25日まで予約を受け付ける。

【COSPA（コスパ）】／原作版「ドロヘドロ」商品情報のページ

商品情報

【パスケース（ナスカン付き）全7種+「空腹虫 リールキーホルダー」】

価格：各1,650円

【カイマン メタルカラビナ】

価格：1,430円

【ドロヘドロ「RAIN」両面フルグラフィックTシャツ】

価格：6,930円

【Tシャツ 全6種】

「カイマンマスク」価格：3,300円

「ストア」価格：3,300円

「十字目」価格：3,300円

「カース」価格：3,300円

「ギョーザ大好きカイマン」価格：3,300円

「恵比寿＆キクラゲ」価格：3,300円

【薄手ドライパーカー 全2種】

価格：各6,380円

【心 ニュースペーパーバッグ】

価格：3,960円

【袖リブロングスリーブTシャツ 全3種】

「ナイフを持ったカイマン」価格：4,290円

「心マスク」価格：4,290円

「チダルマと悪魔たち」価格：4,290円

【カイマン マスク M-51ジャケット】

価格：16,500円

【ジップパーカー 全2種】

「心マスク」価格：8,800円

「悪魔たちVer.2.0」価格：8,800円

【ショルダートート 全2種】

「悪魔たち」価格：2,200円

「カイマンマスク」価格：2,200円

【ラージトート 全2種】

「悪魔たち」価格：1,980円

「カイマンマスク」価格：1,980円

(C)林田球／小学館