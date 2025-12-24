原作版「ドロヘドロ」より空腹虫の餃子皿など新グッズがCOSPAより登場！
【原作版「ドロヘドロ」新グッズ】 2026年4月中旬発売 12月24日～2026年1月25日予約受付
「空腹虫 餃子皿」価格：3,190円
COSPA（コスパ）は、原作版「ドロヘドロ」より空腹虫をイメージしたデザインの「餃子皿」をはじめ、カイマンたちのTシャツやパーカー、トートバッグなどの新グッズを2026年4月中旬に発売する。12月24日から2026年1月25日まで予約を受け付ける。
商品情報【パスケース（ナスカン付き）全7種+「空腹虫 リールキーホルダー」】
価格：各1,650円【カイマン メタルカラビナ】
価格：1,430円【ドロヘドロ「RAIN」両面フルグラフィックTシャツ】
価格：6,930円【Tシャツ 全6種】
「カイマンマスク」価格：3,300円
「ストア」価格：3,300円
「十字目」価格：3,300円
「カース」価格：3,300円
「ギョーザ大好きカイマン」価格：3,300円
「恵比寿＆キクラゲ」価格：3,300円【薄手ドライパーカー 全2種】
価格：各6,380円【心 ニュースペーパーバッグ】
価格：3,960円【袖リブロングスリーブTシャツ 全3種】
「ナイフを持ったカイマン」価格：4,290円
「心マスク」価格：4,290円
「チダルマと悪魔たち」価格：4,290円【カイマン マスク M-51ジャケット】
価格：16,500円【ジップパーカー 全2種】
「心マスク」価格：8,800円
「悪魔たちVer.2.0」価格：8,800円【ショルダートート 全2種】
「悪魔たち」価格：2,200円
「カイマンマスク」価格：2,200円【ラージトート 全2種】
「悪魔たち」価格：1,980円
「カイマンマスク」価格：1,980円
(C)林田球／小学館