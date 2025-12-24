『メディア王』サラ・スヌーク主演！サスペンス・ドラマ『全部、彼女のせい』日本初上陸

米HBOの大ヒットシリーズ『メディア王 〜華麗なる一族〜』のサラ・スヌークが主演し、失踪した5歳の息子を捜索する家族に隠された秘密と、その背後にある驚くべき真相を描いた話題のサスペンス・ドラマ『All Her Fault』（原題）が、邦題『全部、彼女のせい』として、BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）にて、日本独占放送＆配信決定！

2026年2月、日本独占初放送＆配信

アイルランドの犯罪小説家、アンドレア・マーラが2021年に発表した同名ベストセラー小説をもとに、『ダウントン・アビー』『ジャッカルの日』など、英国ドラマに定評のある製作会社カーニバル・フィルムが製作を手がけ、監督には『三体』のミンキー・スパイロと『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』のケイト・デニスが務める。

主人公のマリッサ・アーヴァインを演じるのは、『メディア王 〜華麗なる一族〜』でシヴォーン・ロイ役を演じたサラ・スヌーク。彼女は製作総指揮も兼ねる。息子の失踪に苦悩する母親としての顔、夫に不満を抱きながらも彼を愛し続ける妻としての顔など、複雑な役どころを見事に演じ切っている。マリッサと友情を築き上げていくママ友のジェニー役は、『リプリー』のダコタ・ファニング。マリッサの夫のピーター役は『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』のジェイク・レイシー。そして、誘拐事件を捜査するシカゴ警察のアルカラズ刑事役は『アントマン』のマイケル・ペーニャなど、演技に定評のある俳優たちが共演する。

そして製作総指揮も務めるサラ・スヌークや豪華キャスト陣の演技に称賛の声が上がる本作。この度第83回ゴールデングローブ賞テレビ部門最優秀作品賞ほか計2部門のノミネートと、第31回クリティクス・チョイス・アワードでも4部門のノミネートを記録！ 2025年11月に米Peacockでストリーミングが始まるや否や、熱狂的な口コミが殺到しドラマ界に一大センセーションを巻き起こした本作に期待だ。

【ノミネート一覧】（※2025年12月19日現在）

●第83回ゴールデングローブ賞 計2部門ノミネート

テレビ部門最優秀作品賞 ミニシリーズ・テレビ映画部門

最優秀女優賞 ミニシリーズ、アンソロジーシリーズ、テレビ用映画部門 サラ・スヌーク

●第31回クリティクス・チョイス・アワード 計4部門ノミネート

リミテッドシリーズ作品賞

テレビ映画／リミテッドシリーズ主演女優賞 サラ・スヌーク、テレビ映画／リミテッドシリーズ助演男優賞 マイケル・ペーニャ

テレビ映画／リミテッドシリーズ助演女優賞 ソフィア・リリス

