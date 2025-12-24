「大学を出てウチですか？」面接官が履歴書を見て鼻で笑う……　激怒した男性が本社に通報した結果は

採用面接は、企業側が応募者を選ぶ場であると同時に、応募者が企業を見定める場でもある。しかし、中には立場を勘違いし、応募者に対してあまりにも失礼な態度をとる面接官もいるようだ。

「その面接官は、こちらの回答に対してすべて肯定ではなく否定で返してきました。転職理由を答えれば『どこへ行っても同じだと思いますよ』と言われ、年齢については『その年齢では厳しいでしょう？』と。最初から採る気はなく、Web履歴書だけで判断してバカにしていたのだと思います」

こう語るのは、関西地方に住む大内さん（仮名、50代男性）だ。今から10年ほど前、ある大手外食チェーンの店長候補募集に応募した。飲食業界での経験を活かそうと考えての挑戦だったが、そこで待ち受けていたのはまさかの「全否定」だった。編集部では、大内さんに当時の状況を詳しく聞いた。（文：篠原みつき）

「私は高卒ですよ」学歴を盾に謎マウントを取る面接官

当時40代前半だった大内さんが、指定された場所へ向かうと、現れたのは自分よりも少し年下に見える男性面接官だった。面接は1対1で行われたが、その空気感は最初から異様なものだった。

「最初から斜に構え、足を組むような悪い態度でした」

そして口を開けば前述通りの全否定。面接官の態度は、さらにエスカレートしていった。

特に大内さんが不快感を露わにしたのが、学歴に関する嫌味だった。大内さんが大学を卒業していることについて、面接官は馬鹿にするような笑みを浮かべてこう言い放ったという。

「大学を出てウチですか？ 私は高卒ですよ」

まるで大卒の応募者を蔑むような言い草だ。その場には、建設的な対話など微塵もなかった。

「学歴に関しては完全に馬鹿にしているようでしたね。自分が高卒であることを自慢しているような、妙な雰囲気でした」

あまりに続く無礼な物言いに、大内さんの我慢は限界に達してしまう。

「時間の無駄なので」ブチギレた直後、面接官の態度が一変

ことごとく回答を否定され続けた大内さんは、面接の途中で言葉を遮り、こう言い放った。

「否定しかされませんね。採る気がないなら、最初からそう言ってください。お互いに時間の無駄なので」

この一言で、面接室の空気は一変。それまで尊大な態度をとっていた面接官は、大内さんの迫力に押されたのか、急に慌てふためき始めたという。

「私が反論した途端、急に正面を向き直して口調が丁寧になりました（笑）。挙句の果てに『二次面接はどうしますか？』と聞いてきたんです。散々否定しておいてよく言えるな、と思いましたね」

大内さんは呆れ果て、「この流れで『受けます』という人間がいたら教えてほしいですね」と捨て台詞を残し、そのまま席を立って会場を後にした。

「クレーマー扱い」する本社の対応にも怒り

怒りが収まらない大内さんは、そのまま企業の本社へ連絡を入れた。無礼な面接の内容をすべて報告したのだ。しかし、会社の対応はさらに大内さんを失望させるものだった。

「場所も時間も伝えたので、社内で確認すれば面接官は特定できたはずです。しかし、電話口の相手はのらりくらりとあしらうような対応で、まるでこちらをクレーマーとして扱っているようでした。当然、後日の謝罪や連絡も一切ありませんでしたね」

結局、会社全体が「人を大切にしない」体質だったのかもしれない。その後、この大手外食チェーンは徐々に衰退していったという。

「当時は出店ペースを上げていて、会社も従業員も悪く言えば調子に乗っていたんだと思います。今では店舗数も全盛期の半分を切るくらい。謙虚さを忘れ、襟を正さない企業体質が、今の衰退を生んでいるのではないでしょうか」

大内さんはそう語り、静かに話を締めくくった。

実際、大内さんが受けた印象を裏付けるかのように、その会社はやがて、赤字転落と大量閉店を経験することになる。現在は経営の効率化により業績は回復傾向だが、全盛期に比べ店舗数が絞り込まれた今の姿は、大内さんの目には「かつての勢いを失ったまま」に映っているようだ。

採用の場で与えたネガティブなイメージは、たとえ業績が回復しても、かつての応募者の心に深く刻まれたままだ。

