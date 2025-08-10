»¥ËÚ£Í£Æ¹âÎæÊþ¼ù¤¬Ì¾¸Å²°°ÜÀÒ¤Ø¡¡¥ß¥·¥ã¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç2023Ç¯¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼
¡¡Ì¾¸Å²°¤¬»¥ËÚ£Í£Æ¹âÎæÊþ¼ù¡Ê£²£·¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£³Æü¡¢Ç»¸ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤Î¸ò¾Ä¤ÏÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¤«¤é»¥ËÚ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¹âÎæ¤Ï¡¢£±£°ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ£Ê£²¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª½Ð¡£¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£±£²°Ì¤Ç£Ê£±¾º³Ê¤òÆ¨¤·¡¢¹âÎæ¤Ë¤Ïº£¥ª¥ÕÌ¾¸Å²°¡¢Ä¹ºê¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ì¾¸Å²°¤ÏÍèµ¨¡¢£±£¸¡Á£²£´Ç¯¤Ë»¥ËÚ¤òÎ¨¤¤¤¿¥ß¥Ï¥¤¥í¡¦¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬½¢Ç¤¡£¹âÎæ¤Ï¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Î£±£¹Ç¯¤«¤éÇð¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë£²£³Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿²¸»Õ¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£