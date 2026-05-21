「スポンジ・ボブ」シリーズ映画最新作『劇場版スポンジ・ボブ呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』のブルーレイ＋DVD セットが2026年8月5日に発売となる。価格は5,390円。レンタルDVDも同日リリースとなる。『劇場版スポンジ・ボブ呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』のブルーレイ＋DVD セットが8月5日に発売『劇場版スポンジ・ボブ呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』は、「スポンジ・ボブ」シリーズの約5年ぶりとな