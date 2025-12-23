この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「実は市場が小さくなるほど、売上は上げやすい。縮小する市場で利益を上げられる企業だけがやっているマーケ戦略。」と題された動画で、マーケティング侍・りゅう先生が登場。日本の人口減少時代における新しいビジネスマーケティングの極意について語った。



冒頭、りゅう先生は「日本の人口どんどん減っていってるけども、逆にチャンスじゃないかって話もある」と逆張りの発想を提起。「少数のマニアな人たちにアプローチしている企業っていうのは、勝ち残ってるわけなんですよ」「圧倒的なシェアを取ってるかどうかが重要」と力説した。



従来の“大衆マーケット志向”が揺らぐ中、「人口が減ることで、競争構造の再定義が起きる。数が減少することによって、ブランドの価値を押し上げる要素に変わる」と述べ、企業の多くが量の減少を悲観する一方で、「少ない＝目立ちやすい・選ばれやすい」といった新しい価値創出の可能性を示した。



続けて、効果的な戦略の実践例として「何かビジネスマーケティングを仕掛けるとき、同じ土俵で戦うと力技の対決になって厳しい。だからこそ、ターゲットを絞って『ナンバーワン』をとるべき」と主張。「うちはモデルさんに特化してるジム」「副業会社員に特化した資産運用スクール」といった具体例を次々提示。「何でもできるは記憶に残らないが、“〇〇専門”だとブランド化しやすい。ナンバーワンという称号は、お客さんの殺到を生む」と語った。



ナンバーワンになるための手順として、（1）ターゲットを絞る（2）1位の基準（例：売上、満足度、口コミ、検索順位等）を明確化（3）その称号を名刺やSNSに活用しブランディングに繋げる、という三段階を推奨。その際、「ナンバーワンって自分で定義してもいい」「密度で勝つ戦い方が今の時代には必要」とアドバイスも加えた。



また、人口減少の時代は“存在理由で勝つ時代”でもあると指摘。「人口が減れば選択が厳選される。曖昧なブランドは淘汰され、存在理由があるブランドだけが残る。万人向けの商品でなく、“誰の人生に必要か”を深めていくべき」と締めた。



差別化のためには、「希少性をストーリー化する」ことが大切だとし、職人が減って偶然希少になる製品と、設計的に数量限定にする製品の戦略例を紹介。「なぜ限定なのかというストーリーを語ることで、価格も価値も上げやすい」「実感できる希少性を見える化して世の中に打ち出すことで、ブランド力が増す」と独自の視点を強調した。



最後は「人口が減る市場だからこそ、ライバルが減り、強いブランドが作りやすい。縮小市場は負けではなくブランドが濃くなるプロセス」と総括。「資本力で勝てない中小企業こそ、“理由で勝つ”戦略で“希少性マーケティング”を徹底せよ」と締めくくった。



動画の締めでは、「希少性マーケティングはやり方次第で色々使える。商品点数を絞る、販路や販売回数を限定するなど、小技も多数ある」「最強の小技集も公式LINEで配布中です！」と視聴者に実践的なアクションを熱く呼びかけている。