YOSHIKI¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢À¸´ÑÀï¤Ç¸«¤»¤¿·ã¥ì¥¢¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡É»Ñ¤Ë¶ÃØ³¤ÎÀ¼Â³½Ð¡ÄÍâÆü¤Ë¤Ï¡ÖÅÏÊÆÊó¹ð¡×¤ÎÂ¿Ë»¤Ö¤ê
¡¡12·î21Æü¡¢X JAPAN¡¦YOSHIKI¤¬¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢¡×¤ò¸½ÃÏ¤ÇÀ¸´ÑÀï¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¤¿YOSHIKI¤Î´é¤¬¥¢¥Ã¥×¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢YOSHIKI¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¡ØMiracle¡Ù¤ò¡¢ÅçÅÄËã±û¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Î³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢µÞî±¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î±þ±ç¤Ë¤«¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£Í¥¾¡¤·¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ²¡¹¤Î2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅçÅÄ¤ò¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅçÅÄ¤Î¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤ò¸«¼é¤ëYOSHIKI¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢YOSHIKI¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¡¢¤Õ¤À¤ó¤Î¥á¥¤¥¯¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢¤Û¤Ü¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡É¾õÂÖ¡£X¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¡¢¶ÃØ³¤¹¤ëÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤¨YOSHIKI¤³¤ó¤Ê´é¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡Õ
¡ÔYOSHIKI¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ê¤·¥óÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê´é¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±??¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Õ
¡ÔYOSHIKI¡¢¥«¥á¥é¤ÇÈ´¤«¤ì¤¿»þ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤Û¤ó¤ÈÃ¯!?¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿w¡Õ
¡¡X JAPAN¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åö»þ¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿YOSHIKI¡£¤À¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ç¤Ï³°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¤Ä¤Í¤ËÇ»¤¤¤á¤Î¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡É»Ñ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÂ¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤Ê¤«¡¢ÅçÅÄ¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Ë¤«¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¤¥¯¤Þ¤Ç¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£22Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ëJonas Brothers¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±éÍ½Äê¤Î¤¿¤á¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ð¥Ã¥Á¥ê¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¼ã¡¹¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò3ÅÙ¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢2025Ç¯¤Ï¡È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¡É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿YOSHIKI¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2026Ç¯¤«¤é¤ÏËÜ³ÊÉüµ¢¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç²á¤´¤¹¤½¤¦¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ï½¼ÅÅ´ü´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡È¥Õ¥ë¥á¥¤¥¯¡É¤ÎYOSHIKI¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤Ê¤ª¤µ¤é¥ì¥¢¤ÊYOSHIKI¤Î¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡É»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£