【20秒に1個売れる】累計24万個以上販売の「生ベーグル」が22種類登場（生ベーグル祭り開催）
大阪堀江のベーカリーショップ「ボーノベーカリ」は、人気の「生ベーグルシリーズ」の新作・復刻商品が楽しめる「生ベーグル祭り」を開催する。期間は2025年12月25日(木)〜28日 (日)まで。
◾️累計24万個以上の販売「生ベーグルシリーズ」
「生ベーグルシリーズ」は発売以来、ボーノベーカリの看板商品。“20秒に1個売れる”と話題の大ヒット商品で、累計では24万個以上を販売している。そんな販売実績を誇る同シリーズから、定番商品に加え「新作7種・復刻3種」を揃えた全22種の生ベーグルを販売する特別イベントを実施。
◾️即完売のフレーバーが再び
かつての販売で、特に人気の高かった、生ベーグルをはちみつバターにたっぷり浸した「はちみつブリュレ」や、アールグレイの上品な香りが口いっぱいに広がる「生ベーグルドーナツ(紅茶カスタード)」が復刻。さらに、利用客から要望が多数あった「生ベーグルドーナツ(ピスタチオカスタード)」や、ボーノベーカリ初となるフレーバー「黒ゴマタンドリーチキン」など、注目のラインナップも登場する
【復刻】はちみつブリュレ / 378円(税込)
【復刻】はちみつブリュレ
【新作】生ベーグルドーナツ(ピスタチオカスタード) / 421円(税込)
【新作】生ベーグルドーナツ(ピスタチオカスタード)
【新作】黒ゴマタンドリーチキン / 508円(税込)
【新作】黒ゴマタンドリーチキン〈商品ラインナップ(全22種)〉
【新作商品】あんバター/いちじく/キャラメル/メロンパン/黒ゴマタンドリーチキン/バジルトマト/ 生ベーグルドーナツ(ピスタチオカスタード)
【復刻商品】はちみつブリュレ/焼ホワイトチョコ/生ベーグルドーナツ(紅茶カスタード)
【定番商品】プレーン/塩バター/トリュフバター/博多明太/ベーコンチーズ/Wチーズ/ブルーベリークリームチーズ/ショコラベリー/ クロワッサン生ベーグル/クロワッサン生ベーグル(チョコ)/生ベーグルドーナツ(シュガー)/生ベーグルドーナツ(カスタード)
【復刻】焼ホワイトチョコ / 378円(税込)
【復刻】焼ホワイトチョコ
【新作】メロンパン / 324円(税込)
【新作】メロンパン
【新作】バジルトマト / 378円(税込)
【新作】バジルトマト
「生ベーグルシリーズ」は、2023年秋のリリース以来、累計24万個以上を販売する人気シリーズ。最大の特徴は、ベーグルのイメージをくつがえす、しっとり弾力のある食感。その独特の食感を生むため、発酵や素材設計を最適化し、水分を多く含む生地づくりを追求したという。また、シリーズの派生商品として、生ベーグルの食感を活かしつつ、「揚げない製法」で仕上げた「生ベーグルドーナツ」も人気商品として展開している。〈「生ベーグル祭り」開催概要〉
・イベント名
生ベーグル祭り
・開催期間
2025年12月25日(木)~12月28日(日)
・開催時間
9:00~18:00
・開催場所
ボーノベーカリ(大阪・堀江)
・内容
新作7種 / 復刻3種 / 定番12種 計22種の生ベーグルを販売
備考：各日数量限定、売り切れ次第終了
ボーノベーカリ〈「ボーノベーカリ」店舗概要〉
ボーノベーカリ
住所：大阪府大阪市西区南堀江2-9-16-1F
営業時間：9:00〜18:00（不定休）
TEL：06-6684-8860