フィットネスYouTuberのが氏が、フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」で「座りっぱなしは危険！むくみ・血流改善のために、隙間時間にこれをしましょう（エコノミー症候群）」と題した動画を公開しました。この動画では、座ったまま行える簡単なトレーニングを紹介し、長時間のデスクワークなどで滞りがちな血流を改善します。



プログラムは、肩を前後ろに小さく振る動きから始まります。上半身全体の血流をじんわりと高め、凝り固まった筋肉をほぐします。続いて、手のひらをクロスさせて膝の内側に当て、太ももと手で押し合うトレーニングに移ります。この運動は、内ももの筋肉にアプローチします。



次に行うのは、お腹を起点に体を左右にひねるツイスト運動です。のが氏は、勢いをつけずに背骨を気持ちよく回すことをポイントとして挙げています。その後、片足ずつ前に出して足首を大きく回し、末端の血行を促進。最後は、両足のかかとを上げ下げする運動で締めくくります。この動きは、むくみや冷え性の改善に特に効果的だと説明しています。



紹介されているトレーニングは、特別な器具を必要とせず、オフィスや自宅の椅子に座ったまま実践できるものばかりです。動画を参考に、日々の生活に簡単な運動を取り入れてみてはいかがでしょうか。