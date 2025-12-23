ティーンに大人気の“きんりのカップル”、交際半年を迎えラブラブっぷりが加速！「常にキュンとしています」お互い嬉しかったプレゼントも明かす
ABEMA『今日、好きになりました。』（以下：今日好き）、 の「夏休み編2025」でカップルになった、りのん（多田梨音、高2／大阪府）と、きんご（内田金吾、高2／福岡県）。
現在では“きんりのカップル”としてティーンを中心に人気を博し、姉妹番組『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。』でも活躍中。「東京ガールズコレクション（TGC）」などの大型ファッションイベントに出演し、2人でランウェイを歩くと、大歓声が起こる大人気カップルだ。
ABEMA TIMESでは交際半年を記念して、きんりのカップルにインタビューを実施。今回の取材では2人に恋人として過ごした6ヶ月についての現状報告をしてもらった。ラブラブな2人のやり取りをぜひ楽しんで。
料理上手なりのん 胃袋を掴まれたきんご「エグいくらい美味しかった」ものを告白
――交際スタートから半年が経過しましたが、2人きりの時間を重ねる中で、お互いの意外な一面など、新たに発見したことはありますか？
りのん： 私は意外なことはあんまりなくて、きんごくんはホンマにこのまんまのきんごくんです。良い意味で変わってなくて、きんごくんはずっと元気（笑）。
きんご： りのんは料理やお菓子作りが本当に上手で、今日もクッキーを作ってくれたんですけど、本当に美味しかったです。
りのん： ありがとう。
きんご： 作ってくれたクッキーが美味しすぎて、すぐ食べちゃいました。太らせようとしてるんじゃないかなってくらい食べちゃいます（笑）。
りのん： そんなことないよ〜（笑）。
――『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。』の#34ではきんごさんの好きなあんこも手作りしていましたね。
りのん： 元々あんこ作りに興味があったんです。でもこれまで作る機会がなくて。そんな中できんごくんが「あんこが好き」って言っていたから、プレゼントしようと思って初めて作りました。
きんご： えっ、アレ初めてだったんだ。エグいくらい美味しかったです。
りのん： やったー！
――胃袋を掴まれたと。
きんご： はい（笑）。美味しいものが大好きなんですけど、りのんはご飯系も上手に作れるし、甘い系もいけちゃうもんね。
りのん： いけちゃいますよ♪
――最近1番キュンとしたことはありますか？
きんご： 僕は常にキュンとしています。りのんは優しいし、それこそ料理なんかも上手に作ってくれるので、いつも素敵だなって思います。
――りのんさんは？
りのん： 些細なことかもしれないですけど、『今日好き』関連の動画を撮っていた時、りのんの髪の毛に埃がついていたみたいなんです。きんごくんがそれをサッと取ってくれて、ドキッとしました。
――「すぱのび」の企画でもりのんさんの口についたソースをサッと拭き取る場面（#31）がありましたが、そういうのを地でやっているんですね。“モテきんご”は相変わらずですね。
きんご： 健在です（笑）。
――そして今はりのんさんが“モテきんご”を100％味わっているという。
りのん： はい（照）。
カップルで推してくれる方が増えました
――これまで貰ったプレゼントで印象に残っているものは何ですか？
きんご： 誕生日の時にもらった熊のバッグチャームです。すごくかわいくてうれしかったです。それと赤系のニットをプレゼントしてくれたんですけど、それもめっちゃかわいくてお気に入りです。それこそ『すまのび』のBBQカップルドッキリ企画（#31）で着ていました。
りのん： 赤系のニットはお姉ちゃんと韓国に行った時に、お土産で買ったんです。熊さんチャームはきんごくんが8月誕生日なので、プレゼントで渡しました。きんごくんはラブブにハマっていたから、“かわいい系のキャラクターが好きなのかな〜”と考えてりのんもお揃いのを買ったんです。
――きんごさんの好みを分析して渡したんですね。
きんご： 分析された〜（笑）。
――りのんさんは？
りのん： 「今日、カップルになりました。」の中で初めてプレゼントされたHYSTERIC GLAMOUR（ヒステリックグラマー）のキャップもめっちゃうれしかったんですけど、きんごくんがプライベートで韓国に行った時、お土産としてROLAROLA（ロラロラ）のTシャツをプレゼントしてくれたんです。ホンマにかわいくて、それを機にめっちゃROLAROLAにハマりました。
――きんごさんの影響を受けたわけですね。
きんご： りのんはめっちゃ影響受けてるよな（笑）？
りのん： えー！ きんごくんの方が受けてるでしょ（笑）？
きんご： それはちゃうよ〜（笑）。
――影響を与えている比率で言うと何対何くらい（笑）？
きんご： 8対2で俺が8です！ りのんの影響でアサイーは好きになったんですけど、それ以外はりのんにめっちゃ影響与えてます（誇らしげに）！
りのん： きんごくんの影響でしゃぶしゃぶも好きになったしね。でも8対2も差あるかな〜（笑）。
――これまで「東京ガールズコレクション」など大型ファッションイベントにもカップルで出演して大歓声を浴びていますが、そういった声援は力になっていますか？
きんご： 東京・新大久保でりのんと食べ歩きデートをしたんですけど、「応援してます！」みたいな声をいっぱい掛けてもらいました。カップルで推してくれる方が増えました。
りのん： うれしいよね。TikTokとかでもりのんの歌詞動画を作ってくれる子がたくさんいたんですけど、最近はりのんときんごくんのペア動画を作ってくれる子が増えたんです。最近、X（Twitter）にハマっていて、よく見ているんですけど、そこでもきんごくんとのかわいい写真をアップしてくれる子がいるんです。それのお陰で、今、Xにどハマりしています（笑）。
きんご： 「東京ガールズコレクション」では歓声がものすごくって、温かく迎えてもらってうれしかったです。
りのん： 出る前はドキドキしているんですけど、歓声のおかげで緊張が吹き飛んでいくんです。応援してくださる方のおかげで元気にランウェイを歩けるようになりました。
きんご： 楽しく歩けるようになったよね。良い意味で緊張感がなくなったというか。
りのん： そうやな。
交際半年記念 改めて愛を伝え合う“きんりのカップル”
――これからきんりのカップルとして初めてのクリスマスを迎えるわけですが、当日の予定は決まっていますか？
きんご： まだはっきりと決まってないんですけど……映画館でも行く？ ディズニー映画『ズートピア』観る？
りのん： 『ズートピア』観る（笑）？ 私が大阪に住んでいるので、まだはっきりと予定が決められてないんです。
きんご： でも「クリスマスは会いたいね！」って話はしています！
――普段、デートではどんなことをよくしているんですか？
きんご： カラオケによく行きます。
りのん： めっちゃ行ってるよな。りのんがあいみょんさんの「マリーゴールド」歌っている時、きんごくんも一緒に歌ってくれて、“頑張って歌ってくれてかわいいな”って思いました（笑）。
きんご： 僕ら一緒に歌う派なんです。夜のひと笑いさんの「ミライチズ」をよく一緒に歌っているんですけど、それはめっちゃ息が合っています。
りのん： 1曲ずつで交代とかあんまりないよな？
きんご： そやな。
――カラオケの時間で愛を育んでいるんですね。最後に、改めて半年交際記念ということで、愛を伝え合ってくれませんか？
りのん： えっ、恥ずかしい（笑）。
きんご： 改めて、か……一言でも良いですか？
りのん： どうぞ！
きんご： これからもよろしくね！
りのん： はーい！
――りのんさんは？
りのん： いつの間にか半年が経っていて時が過ぎるのがめっちゃ早いと思っています。すごく充実した半年でした。これからもよろしくね。
きんご： よろしくです！
――ラブラブなりのんさんときんごさん、これからも末長くお幸せに！
りのん＆きんご： ありがとうございます！