“フットサル界の天使”松本直美、鍛え上がれた美ボディ披露 女子日本代表がコート外の素顔を見せる
フットサル女子日本代表の松本直美が、初となるデジタル写真集『Sweetest Swift フットサル界の天使すぎるスピードスター』を22日に発売した。『週刊プレイボーイ』公式ECサイト「週プレグラジャパ！」で配信されている。
【写真】美ボディ！ベッドにゴロリ…フットサル女子日本代表・松本直美
松本は2025 FIFAフットサル女子ワールドカップ日本代表というトップアスリートでありながら、調理師免許を持ち料理人としての就職経験もあるという、“異色のキャリア”の持ち主。
初のデジタル写真集となる本作では、おうちでまったり、ベッドでゴロゴロ、カジュアルなサロペット姿、大人っぽいワンピースに、ちょっぴりセクシーな姿も。普段コート上では見せることのない表情をたっぷり収録し、松本の日常が垣間見える一冊となっている。
松本は、10月22日生まれ、東京都出身。身長は159センチ。5歳でサッカーを始め、ジェフユナイテッド千葉U-18でプレー後に一度競技を離れる。調理学校とホテル勤務を経て、遊びで参加したフットサルで競技への思いが再燃。埼玉の「十条FC」を経て、当時日本リーグ（Fリーグ）の「さいたまSAICOLO」に加入し、2021年に現所属「バルドラール浦安ラス・ボニータス」へ移籍。
同年6月に日本代表デビュー。2025年「SAT Women’s Futsal Championship」で優勝＆MVPを獲得。2025年11月、史上初開催の「FIFAフットサル女子ワールドカップ フィリピン2025」日本代表メンバーにも選ばれた。
