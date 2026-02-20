中華のテイクアウトとカラオケに癒やされる夜『週刊プレイボーイ』で連載中の「ライクの森」。人気モデルの市川紗椰（さや）が、自身の特殊なマニアライフを綴るコラムだ。今回は「アメリカン中華」について語る。＊＊＊日本の町中華が本場の中国料理と別ものなように、アメリカン中華も独自の進化を遂げています。日本では、海外ドラマで見る、白い紙箱のテイクアウト容器の印象が強いでしょうか？本場の中華が「地域文明の