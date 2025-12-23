俳優志望のフリーターが語る恋愛観「入りは顔」 相方も女優の卵、夢追う20代カップルの現在地
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、俳優を目指す20代のフリーターカップルへのインタビュー動画を公開。交際に至った経緯から将来の夢、現在の貯金額まで、飾らない言葉で語った。
登場したのは、俳優・女優を志し、大阪から上京したばかりだという20歳のカップル。交際期間は1年で、出会いは「芸能系のスクール」だったと明かした。アプローチは男性からで、DMで食事に誘ったという。お互いに惹かれた点について尋ねられると、男性は「やっぱ顔ですかね」と即答。続けて「愛嬌もあって、性格もすごい好きです」と、内面にも惹かれていることを語った。
一方の女性は、最初のアプローチを振り返り、緊張していた彼のエスコートが「可愛かった」と笑顔を見せた。
二人は現在、夢を追いながらフリーターとして生活しており、共にアパレルでのアルバイトを探している最中だという。将来の目標について、男性は「知らない人がいないくらいになりたい」と大きな夢を掲げ、憧れの俳優として高橋文哉さんの名前を挙げた。
動画の終盤では、思い出のデートや現在の貯金額（二人とも約100万円）についても赤裸々に回答。最後に互いへのメッセージを求められると、女性が「大好きです！」、男性が「愛してます」とストレートに想いを伝え、仲睦まじい様子を見せた。夢に向かって共に歩む二人の、等身大の姿が垣間見えるインタビューとなっている。
