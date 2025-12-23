【独自】不同意性交で6人逮捕…年収2000万の名門企業「キーエンス」の異常な職場〜元社員が実名で明かす

過酷な労働環境が……

制御機器大手「キーエンス」の元社員6人が、女性への不同意性交の疑いで相次いで逮捕・起訴されていたことが分かった。'24年3月と8月に発生した2件の事件で、いずれも酒に酔って眠っていた女性に性的暴行を加えたと報道されている。

6人とも事件当時は20代で、同社に勤めていた。これだけの人数が性加害事件で逮捕・起訴されるのは異例と言えよう。

キーエンスといえば、時価総額は国内16位の約13.6兆円（12月16日時点）という名門企業。社員の平均年収は2000万円を超える。一見すると超優良企業だが、その裏には過酷な労働環境がある。

3年前までキーエンスに勤め、現在は株式会社アレグリアで代表取締役を務める小野松健太氏がこう振り返る。

「徹底的に社員は管理されていました。営業車にはGPSが搭載され、電話やメールは、いつ誰がどこに連絡をしたかすべて記録されてしまう。内勤のときは食事にまでルールがありました。昼食後に食べていいのは『カロリーメイト』か『SOYJOY』を1個のみ。菓子類は生産性が落ちるため禁じられていました。いまは多少緩和されましたが、当時はお茶やコーヒーも禁止で、“水しか飲めない”という規則もありました」

別の元社員もこう証言する。

「始業は8時半で、終業は21時半。その間は常に分刻みで行動を管理され、1分の遅刻も許されません。たとえば外回りの際の報告書では、車に乗った時間、降りた時間まで分単位で記入する必要があります。その内容はETCの通過時間やスマートフォンの位置情報と照合され、正確かどうか厳しく監査されるのです。

もしそこで社員の報告内容と食い違いがあれば“虚偽報告”として処分対象となり、繰り返し続けば退社となります」

ストレス発散で性加害に及んだか

異常な職場とも言える管理体制だが、どんな社員が働いていたのか。

「営業職は9割以上が男性で、その多くが早慶やMARCH、関関同立といった私大の体育会系出身の『陽キャラ』です。かつて女性の営業を増やしたこともありましたが、男女トラブルが多発したのか長くは続きませんでした。

キーエンスには、いわゆる“採用ペルソナ”があります。『ガッツがあって従順で、体力がある人間』が評価されやすい。その結果、似たような属性の人しか残っていません。

彼らは朝から晩まで働き詰めでストレスを発散する場がない。その反動か、若手が週末に酒や異性に走ることも少なくありません。キーエンスは部署内の結束力が非常に強いので、仲間うちで飲み会を開くことも多い。今回の事件は、そうした場で一線を越えてしまった結果のように思います」（小野松氏）

元キーエンス社員で、現在は株式会社ソロモンリサーチ＆コンサルティングの代表取締役を務める兼頭竜矢氏も、次のように指摘する。

「キーエンスでは、営業成績はすべて社内で公表されます。数字は誰の目にも見える形で共有されるので、少しずつ序列ができあがる。

その結果、社内カーストというか、自然と同じ成績帯の社員同士で固まって遊ぶようになるんです。そうした空気のなかで下位層に位置する社員は、少なからず強いコンプレックスやプレッシャーを抱えていると思います」

・・・・・・

