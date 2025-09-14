仕事のデキる営業マンはなにが違うのか。結果を出せる営業マンは、どんな工夫をしているのか。キーエンスに13年半在籍し、営業サポート事業を展開する企業を創業した齋田真司さんは「営業電話で『忙しいからまた今度』などと断られたときほどチャンスだと考えるべき。取引先に訪問するという姿勢は絶対に崩さず、相手の事情を尊重しているフリをしながらアポ取りにつなげるといい」という――。（第2回）※本稿は、齋田真司『キー