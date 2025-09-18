結果を出せる営業マンと普通の営業マンはなにが違うのか。キーエンスに13年半在籍し、営業サポート事業を展開する企業を創業した齋田真司さんは「商品を売ることが営業の目的ではない。キーエンスでは『相手の課題を把握し、それを解決して喜んでもらうこと』が営業の目的だと捉えているため、売ることよりも相手の課題を見つけることを重視している」という――。（第3回）※本稿は、齋田真司『キーエンス 最強の働き方 新人から