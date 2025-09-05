エス・エム・エス（2175、東証プライム市場）。介護・医療業界向け人材紹介サービス最大手。介護業者向け経営支援も展開。海外事業に積極姿勢（13カ国）。【こちらも】「まちづくり」と取り組むジンズHD田中社長が説く、「まちづくり」の構えエス・エム・エスにそもそも興味を持ったのは、創業者:諸藤周平氏の姿勢だった。九州大学を卒業後、キーエンス（6861）/ゴールドクレスト（1782）を経てエス・エム・エスを2003年設立。