奈良市議のへずまりゅう氏（34）が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「ボーナスを支給されて間もないのに通常のお給料もこんなにあるんです」と、12月分議員報酬の明細書を公開した。



【写真】多い？少ない？へずま氏の給与明細

へずま氏は、11日に「【ご報告】地方議員冬のボーナスを公開します」として、支給額85万5558円の期末手当の明細書を公開したばかり。その際「奈良市会議員は任期が8月からなので今回はこちらの金額ですが通常であれば142万円も支給されるとのことでした。今まで以上に緊張感が増しましたし奈良の為に改めて全力で頑張ろうと思いました」と決意をつづった。



12月分の議員報酬額は59万6000円。控除額19万5800円で、差引支給額は40万200円だった。「居眠り議員や名前や何をやっているかも分からない議員は危機感を持つべきだ。奈良の皆様いつもありがとうございます。自分は誰よりも実績を残し行動に移して参ります」と“給料分以上の働き”を誓った。



さらに「奈良の方で自分以外の奈良市議会議員の名前と顔を知っている人はどれぐらいいますか?」と訴えていた。



（よろず～ニュース編集部）