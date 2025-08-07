埼玉県鶴ヶ島市議会の福島恵美（めぐみ）議員（無所属）が5日、ジャーナリストの石井孝明氏にSNSへの投稿により名誉を傷つけられたとして、石井氏を被告に220万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に提訴した。なお、先行して侮辱罪での刑事告訴も行っている。 対象となっている石井氏の投稿は、福島市議を「テロ組織PKK女性要員」と呼称したもの。石井氏の投稿がなされた直後から、鶴ヶ島市役所や市議会事務局には電話やメ