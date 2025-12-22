JRAが「トウカイテイオー動画」を4年ぶりに期間限定公開　奇跡の復活劇を池田秀一が朗読

今年の有馬記念（12月28日開催）を目前に控え、伝説のレースを振り返る特別な動画が帰ってきました。JRA公式Xが「【復刻】魂を揺さぶる、至高の朗読」として紹介したのは、2021年の有馬記念に合わせて公開され、その後視聴できなくなっていたトウカイテイオーの朗読動画です。

語り手を務めるのは、「機動戦士ガンダム」のシャア・アズナブルや、「ONE PIECE」のシャンクス役などで知られる声優・池田秀一さん。その深く渋い美声が、帝王の物語をドラマチックに彩ります。

■ 第38回有馬記念 常識を覆した「奇跡のラストラン」

トウカイテイオーといえば、デビューから無傷の6連勝で皐月賞と日本ダービーを制した二冠馬。しかし、その競走生活は度重なる骨折との戦いでもありました。三度目の骨折を経て、彼がターフに戻ってきたのは前走から364日ぶりとなる、1993年の第38回有馬記念。

1年ぶりの実戦、かつライバルは菊花賞馬であり一番人気のビワハヤヒデに、レガシーワールド、ウイニングチケットといった錚々たるメンツ。

常識的に考えれば無謀とも言える挑戦でしたが、直線のデッドヒートの末、トウカイテイオーはビワハヤヒデを差し切り優勝。一年越しのGI勝利という、日本競馬の常識をひっくり返した奇跡の復活劇は、今もなお語り継がれる伝説です。

■ ウマ娘ファンも必見の「神回」元ネタ

このエピソードは、アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」のクライマックスでも詳細に描かれており、アニメファンからも「神回」として非常に人気の高いレースです。当時を知るオールドファンはもちろん、ウマ娘から競馬に入ったファンにとっても、池田さんの重厚な語りで紡がれる「史実」は胸を熱くさせること間違いありません。

動画の公開は、有馬記念翌日となる12月29日まで。今年のグランプリを前に、競馬史に残る奇跡の瞬間を目と耳で味わうチャンスです。

