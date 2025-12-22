結成15年以内で争う漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」決勝で準優勝したお笑いコンビ、ドンデコルテの渡辺銀次（40）が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。喜びをつづった。

ドンデコルテは1本目で「低所得者」をテーマとした漫才を披露。845点をマークし最終決戦に進出し、9票中1票を獲得し準優勝だった。

M−1後、渡辺は「ごきげんよう、我々をご存知の方も、M−1で知ってくださった方も、たっぷりドンデコルテに浸かってみてはいかがでしょう。年明け単独ライブがあるんです」と来年1月24日開催の第9回単独ライブ「こびりつく」をPRした。

渡辺は吉本興業所属のカゲヤマ益田康平の東京の実家「益々荘」に約10年間居候していると明かしている。カゲヤマは渡辺が帰宅したことを午前5時59分にポスト。「ドンデコルテ渡辺銀次がM−1グランプリ2025準優勝して益々荘に帰ってきました！ナベくんお疲れ様 そして先ほどラヴィットのため出発しました！ めっちゃ売れてる！ 決勝終わりホヤホヤの帰宅動画撮りました！」とつづり、YouTubeを公開。動画によると、渡辺は深夜2時40分ごろに帰宅。その後、午前8時放送開始のTBS系「ラヴィット！」に生出演していた。

「M−1グランプリ2025」は21日、テレビ朝日系で全国放送され、結成10年目で初進出のたくろうが第21代王者に輝いた。過去最多1万1521組の頂点で賞金1000万円などを手にした。

◆ドンデコルテ 小橋共作（こばし・きょうさく）は1989年（平元）6月17日生まれ、沖縄県出身。渡辺銀次（わたなべ・ぎんじ）は1985年（昭60）8月2日生まれ、山口県出身。東京NSCの先輩後輩で、19年結成。吉本興業所属。