創立126年、県内最多25回目の選手権全国大会を決めた香川代表・高松商業。

12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に出場します。

12月29日の1回戦、過去2度のベスト4を経験した福島代表・尚志高校と浦和駒場スタジアムで対戦する香川代表・高松商業の応援したい5つのポイントをご紹介します。

1.全国常連も多数！



「部活の高商」県内では「高商」の愛称で親しまれる高松商業。サッカー部出身の青大祐さんは今年フットサル日本代表に選出されました。

野球部は51回の甲子園出場を誇り4度全国制覇を達成。その他、全国高校選抜大会で県内20連覇を達成した女子ハンドボール部など強豪の部活が多数存在しています。

2.県内11連覇も達成！



伝統のカナリアイエローのユニフォームをまとう高商サッカー部は創部94年。1983年（62回）から県内11連覇も達成しました。

68回大会から3年連続で選手権全国大会に出場したOB川原寅之亮監督は「選手権とは支えてくれた人達へ感謝を返す場所」だと話します。

チーム最高成績は3度のベスト16。これが香川県勢としても最高成績です。

3.激闘を制し4年ぶりの全国へ



11月の全国高校サッカー選手権香川県大会決勝では前回王者の藤井学園寒川と戦いました。

0-0で迎えた後半23分に櫨林天志郎選手(1年)が供給したロングボールに泉一颯選手 (1年)が抜け出し先制ゴール。

さらに後半26分、CKを得るとショートコーナーの折り返しに主将・金光大帆選手(3年)が頭で合わせて追加点をあげます。

しかし寒川の驚異的な粘りにより、後半33分、39分に失点を重ね2-2の同点に追いつかれると、延長戦まで両チーム無得点のまま勝負はPK戦へ。

そこで活躍したのがGK川西涼太選手（3年）。2連続セーブが光り4年ぶり選手権全国大会出場を決めました。

4.2人の主将を中心に歴史と伝統を今に繋ぐ



今年の高商は、黒川翔吾選手(3年)と金光選手のダブル主将でチームを牽引。彼らを筆頭に経験豊富な3年生が強固なDFラインを形成し、前線の1年生たちにボールと想いを繋ぎます。

その想いの原動力は、2大会前。キャプテンの1人、黒川選手は、選手権地区大会の決勝で敗れた当時の主将・柴村泰駕さんが涙を流す姿をみて「背負ってきた伝統校の重圧を感じた」と話します。先輩たちの悔しさを2年越しに後輩たちが晴らしました。

5.4年前の兄を超える！

浜浦一平選手（3年）の兄・開司さんも高商OB。実は4年前の100回大会では1回戦でスタメンとして出場しました。浜浦選手は全国のピッチで躍動する兄の姿を見て、高商の門を叩きました。「いつか兄を超える」という想いで努力を重ね、兄と同じボランチでレギュラーを獲得。現在、駒沢大学サッカー部の開司さんは決勝の中継を見て「久しぶりに泣いた」と弟たちの姿に胸を打たれたといいます。全国で兄を超える為の絶対条件は兄たちが果たせなかった初戦突破です。

高松商業の初戦は12月29日に行われる福島代表・尚志との1回戦。強豪を倒し、その先の国立の舞台へ、伝統を繋ぐ高松商業が4年ぶりの全国で躍動します。

（取材・文高校サッカー選手権43社/西日本放送）