【クックパッドで人気】まるで唐揚げ！揚げずに作れる「鶏むね肉の落とし焼き」を試してみた

11月に人気だった、「鶏むね肉の落とし焼き」を試してみた！

クックパッドニュースでは、料理に関するさまざまなテーマの記事を配信しています。多くの記事のなかで、2025年11月によく読まれていた、『まるで唐揚げ！鶏むね肉の「落とし焼き」が揚げずにお手軽』の記事でご紹介した焼き方を実際に試してみました！

スプーンですくってフライパンに落とす

1. 約1.5cmの角切りにした鶏むね肉と、あらみじん切りの玉ねぎをボウルに入れ、醤油などの調味料と薄力粉、片栗粉を加えてよく混ぜます。





2. フライパンに多めの油を入れ、1をスプーンですくってフライパンに落とします。両面がこんがり色づくまで焼いたら完成です！





味わいは鶏のから揚げ！





調理時間は15分以下。揚げずに焼くので後片付けも簡単で、ささっと作れたなという印象です。

こんがり焼き色のついた落とし焼き、どんな味がするでしょうか。さっそく食べてみましょう。

にんにくとしょうがが効いた醤油味で、口に入れた時の第一印象は「唐揚げの味がする！」でした。

一緒に試食した家族も「唐揚げだ！」「好きな味！」と大盛り上がり。

薄力粉が食材の水分を閉じ込めてくれている効果か、鶏むね料理にありがちなパサパサ感はまったくありません。外はカリカリ食感ですが、中に入っている鶏むね肉はふんわりとやわらかかったです。

焼き始めたら「いじらない」がポイント

実際に作ってみて感じたおいしく作るポイントは、「焼き始めたらいじらない」です。スプーンですくってタネをフライパンに落としたあとは、焼いている面が固まる前に触ってしまうと形を保てなくなってしまいます。

つい菜箸やフライ返しで触りたくなってしまいますが、グッと我慢して、じっくり焼き色をつけていきましょう。

むね肉1枚で家族3人が満足

実際に作った方からも、「鶏むね肉でもパサつかず、玉ねぎが甘くもっちり」「冷めてもおいしくて固くならず、お弁当に入れました」と感動のつくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）が寄せられています。

玉ねぎでボリュームが出るので、鶏むね肉1枚で家族3人が満足する量のメインおかずが作れました。年末年始で出費がかさむ時期に、こうしたお財布にやさしいレシピは嬉しいですね。

鶏むね肉の食べ方のバリエーションを広げたい方は、簡単にできておいしい「落とし焼き」をぜひ試してみてください。

（TEXT：菱路子）