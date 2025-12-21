【らんま1／2】第2期最終話のノンクレジットエンディング映像公開！
TVアニメ『らんま1／2』第2期最終話となる第24話のノンクレジットエンディング映像が公開された。また第2期のBlu-ray ＆ DVD BOXが2026年10月7日に発売決定、さらに2026年1月1日より第2期の配信サービスが新たに追加決定した。
＞＞＞ノンクレジットエンディング映像場面カットをチェック！（写真13点）
『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作を持つ高橋留美子による漫画『らんま1／2』が完全新作的アニメ化。
高橋留美子は、2018年にアメリカ ウィル・アイズナー漫画業界賞（The Will Eisner Comic Industry Award）」にて『コミックの殿堂（The Will Eisner Award Hall of Fame）』入り、2019年にフランス アングレーム国際漫画祭の最優秀賞受賞、2023年にはフランス政府から芸術文化勲章『シュヴァリエ』を受勲され、世界的に活躍されている。また、高橋先生作品の2024年8月時点での全世界累計部数は2億3000万部を突破している。
『らんま1／2』は『週刊少年サンデー』（小学館）に1987年36号から1996年12号まで連載され、現在もなお絶大な人気を誇る名作だ。
物語は中国で修行していた父・早乙女玄馬とその息子・乱馬が天道家にやってくるところから始まる。しかし、そこに現れたのは巨大なパンダとかわいい女の子！？
乱馬は中国での修行の末、水をかぶると女に、お湯をかぶると男に戻るという、不思議な体質になってしまっていた……。
乱馬たちが周囲の個性豊かな人々を巻き込み、泣いて笑って時々恋したりする、今なお全く色あせない、天下無敵の格闘ラブコメディー。
2024年10月より、完全新作的アニメとしてTVアニメ『らんま1／2』の放送がスタート。キャストが続投することも含めて大きな話題となり、放送前から現在に至るまで盛り上がりを見せている。
続編にあたるTVアニメ『らんま1／2』第2期は、2025年10月4日より、日本テレビにて毎週土曜日24：55〜放送スタート！日本テレビ系にて順次全国放送、放送直後よりNetflixにて独占配信中。
このたび、第2期の最終話である第24話の放送後に、第24話のノンクレジットエンディング映像が公開された。TVアニメ『らんま1／2』第2期のエンディングでは、映像の後半に映るテレビ画面の内容が毎話異なっていた。今回の第24話では、テレビ画面には料理を前に青ざめた表情の乱馬と玄馬、笑顔のあかねが映っている。
さらに、日本テレビでの放送後のサイドテロップや作品公式X（@ranma_pr）では、「2026年3月に重大発表！ お楽しみに！」という告知も出されており、今後の展開にも目が離せない。
また、TVアニメ『らんま1／2』Blu-ray & DVD BOX Vol.2の発売が決定。第2期の全12話を収録し、本編DISC3枚仕様。キャラクターデザイン谷口宏美 描き下ろし三方背ケースや特製ブックレット映像コンテンツなど、特典の情報も公開。同商品は本日より予約受け付けも開始された。
そして、2026年1月1日より第2期の配信サービスが新たに追加決定。公式サイトでは放送・配信情報のページが更新されており、新たに12の見放題配信サービス、9のレンタル配信サービスでも視聴が可能となる。2026年3月の重大発表までに、ぜひ乱馬たちのこれまでの物語をイッキ見してはいかが。
（C）高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会
