¡È9¥«·î¤ÎÄÀÌÛ¡É¤«¤é¸ø¼°Àï2ÀïÏ¢È¯¡Ä¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤¬¥í¥É¥ê¥´¤ÎÉüÄ´¤ò´î¤Ö¡Ö³èÌö¤ò¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤òÎ¨¤¤¤ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥í¥É¥ê¥´¤ÎÉüÄ´¤ò´î¤ó¤À¡£19Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤¬Æ±»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥É¥ê¥´¤Ï¡¢10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè6Àá¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤Ç¡¢º£Ç¯3·î°ÊÍè¤Î¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢14Æü¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¥¢¥é¥Ù¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢1¡Ý1¤Ç·Þ¤¨¤¿76Ê¬¤Ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ø¼°Àï2ÀïÏ¢È¯¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ªÈ×Àï¤«¤é¥ê¥º¥à¤òÊø¤·¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÂàÃÄ¤¹¤ë±½¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¥í¥É¥ê¥´¤ÏÉüÄ´¡£½øÈ×Àï¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ËÂå¤ï¤ê¡¢º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ë»î¹ç¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿2»î¹ç¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤â¥í¥É¥ê¥´¤Î³èÌö¤ò´î¤Ó¡¢¡ÖÈà¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¤â¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥é¥¤¥ó´Ö¤ä¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¤´Ø·¸¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»Ø´ø´±¤Ï¡Ö±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤â¡¢Èà¤¬¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡¢3¤Ä¤Î¥ì¡¼¥ó¤¹¤Ù¤Æ¤Ç°ì´ÓÀ¤òµá¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ÑÂ³À¤òµá¤á¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÈà¤Î³èÌö¤ò¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥í¥É¥ê¥´¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥É¥ê¥´¤Ï¡¢10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè6Àá¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤Ç¡¢º£Ç¯3·î°ÊÍè¤Î¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢14Æü¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¥¢¥é¥Ù¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢1¡Ý1¤Ç·Þ¤¨¤¿76Ê¬¤Ë¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ø¼°Àï2ÀïÏ¢È¯¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤â¥í¥É¥ê¥´¤Î³èÌö¤ò´î¤Ó¡¢¡ÖÈà¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¤â¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥é¥¤¥ó´Ö¤ä¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¤´Ø·¸¤òºî¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»Ø´ø´±¤Ï¡Ö±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤â¡¢Èà¤¬¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡¢3¤Ä¤Î¥ì¡¼¥ó¤¹¤Ù¤Æ¤Ç°ì´ÓÀ¤òµá¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ÑÂ³À¤òµá¤á¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÈà¤Î³èÌö¤ò¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥í¥É¥ê¥´¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£