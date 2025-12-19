この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画「【これだけは要注意】LINEの危険設定5つを徹底解説」で、LINE専門家・ひらい先生が登場。LINEを安全に使うために「意外とやっていない盲点」も含め、5つの危険設定と対策について解説した。動画冒頭でひらい先生は、「今日ご紹介したいのがですね、5つありまして」とし、リスト形式ですぐに設定変更すべき項目を挙げた。



まず1つ目は「他の端末からのログイン許可をオフにする」こと。ひらい先生は「アプリの歯車マークからアカウント設定へ進み、下の方にある“ログイン許可”をオフにしてください」と説明。これにより、「他の端末、例えばパソコンで勝手にログインされるリスクを減らせる」と強調した。



2つ目は「IDによる友達追加をオフ」に設定。「ID検索で見知らぬ人からの追加を防げます」と解説した。3つ目として「情報提供をオフにしてプライバシーを守る」ことを勧め、「余計な情報が外部に出ないようにしたいですね」と語った。4つ目は「友達自動追加をオフにしてプライバシー保護」に触れ、「電話帳から勝手に友達が追加されるのを防げます」と利用者によくある悩みを踏まえてコメントを添えた。



そして意外と見落としがちな5つ目が「QRコードを定期的に更新する」こと。ひらい先生は「これ意外とやってないと思うんですけど、QRコードを定期的に更新するんですね」と注意喚起。「古いQRコードが出回っていると、予期せぬ人と繋がってしまう危険があります」と、その理由も詳しく説明した。



動画の締めくくりでひらい先生は「LINEの安全性を高めるため、この5つはぜひ実践してください」と視聴者に呼び掛け、「今日の内容を設定で確認してみてくださいね」とアドバイスし、動画を終えた。