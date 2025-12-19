ヤマハの電動推進システム「HARMO」第2世代が登場！静粛性と操作性は何が進化した？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「Kazi Movie」が、「ヤマハの電動推進システム「HARMO」第2世代が登場！ボートは電動の時代へ｜YAMAH HARMO｜ヤマハ・ハルモ」を公開。ヤマハ発動機が開発した次世代電動推進システム「HARMO（ハルモ）」の第2世代モデルの国内での販売がスタートしたことにあわせて、その機能と特徴を紹介している。
これまで国内ではコンセプトモデル扱いだったHARMOをレベルアップさせ、新型モデルとして市場投入。新型HARMOは、電動推進器と操船システムを組み合わせることで、単なる電動モーターではなく「付加価値を付けたプレミアムな製品」と位置づけられている。低速用途に特化しており、プロペラ軸出力3.1キロワットで、同社の9.9馬力船外機と同等の推進力を発生させることが可能だ。
初代からの進化点として、主に2点が挙げられる。
一つ目は「推進器本体の進化」だ。レイアウト構造を見直してよりコンパクトなシルエットを実現。また、船外機と同様のブラケット取り付け方式を採用し、多様なボートへの搭載性を広げた。
二つ目は「操船機能の進化」である。マリン業界初となるジョイスティックのみの操船システムを開発。これにより、従来必要だったリモコンスロットルレバーやハンドルが不要となり、操船席周りをすっきりとしたレイアウトにすることが叶った。
さらに、新たに搭載された「ジョイスティックホールド機能」は、自動車のオートクルーズ機能のように、設定したプロペラ回転数でボートを走らせ続けることを可能に。旧型ではジョイスティックを倒し続ける必要があったが、この機能によって長時間の操船がより快適になる。同社の操船制御システム「ヘルムマスターEX」の定点保持機能やオートパイロットなども追加でき、快適な操船を実現する。
動画では、HARMO搭載艇がほとんど音を立てずに静かに進む様子や、ジョイスティック一本でその場回頭や着岸を楽々とこなす直感的な操作性が紹介された。この静粛性と操作性の高さは、港内や街なかの水路などでの遊覧にも適している。
電源は、座席下に備え付けられたバッテリーを使用。残量ゼロの状態から8～10時間で満充電の状態にすることが可能だ。
●ヤマハ発動機 HARMO
https://www.yamaha-motor.co.jp/marine/lineup/outboard/harmo/
