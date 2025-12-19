

『クリスマス・キャロル』

吉田栄作が主演を務めるミュージカル「クリスマス･キャロル」～ National Tour 2025～が全国ツアーの真っ最中だ。2025年11月から12月にかけて、北海道から鹿児島まで全国各地を巡る。



本作は、イギリスの文豪チャールズ・ディケンズによる不朽の名作を原作としたオリジナルミュージカル。「クリスマス」の夜に繰り広げられる、不思議で心温まるファンタジー作品となっている。人と人との繋がりや、人を愛することの大切さを、王道のミュージカルならではの華やかさと迫力の舞台だ。



主人公スクルージ役を務めるのは、3年ぶり2度目の出演となる吉田栄作。近年は映画やテレビドラマ、ミュージカル、アイススケートショーなど多方面で活躍する彼が、その迫力ある演技力と卓越した歌唱力を活かし、冷徹で守銭奴な主人公・スクルージ役に再び挑む。



スクルージにとって物語の鍵となる三人の女性を演じるのは、女優、歌手として幅広く活躍する土屋アンナ。ミュージカルは『ALICE』に続いて2度目の挑戦となる。今回は、スクルージ最愛の恋人イザベラ、ロンドンのショーガール、そして狂気の老婆という、全く異なる3役を演じ分ける。



そして、スクルージの親友でありビジネスパートナーであったマーレイ（幽霊）役は、2013年の初演から唯一シングルキャストで演じ続ける吉田要士。作品に深く関わってきた彼が、物語の重要なテーマを鮮明に表現する。

本作の演出・台本・音楽は、ブロードウェイミュージカル『サウンド オブ ミュージック』『フットルース』をはじめ、『ALICE』などの演出・構成を手掛けてきた⻄⽥直⽊が務める。

STORY 1843年のクリスマスイブ。ロンドンの下町で悪どい商売をしている守銭奴のスクルージは、街中の⼈から嫌われていた。

その⽇の⼣⽅、使⽤⼈のボブが給料の前借りを頼みに来た。 実はボブの息⼦のティムは難病に侵されていて、今年が家族全員で迎えられる最後のクリスマスと覚悟し、少しでも幸せな思い出をつくるためであった。

その夜、スクルージは例年通り孤独なクリスマスを過ごしていた。 すると突然、7年前に亡くなった共同経営者であったマーレイの亡霊が現れた。マーレイは「欲に取り憑かれた⼈間は死後の世界で悲惨な運命を辿るぞ」と⾔う。恐れおののくスクルージに、マーレイは最後のチャンスとして、⾃分の⾏いを客観的に⾒る為に、時間旅⾏へ⾏こうと提案する。

渋々、クリスマスの精霊達と共に旅⽴つスクルージ。 美しくも切ない時間旅⾏の中で、スクルージは最愛の⼈・イザベラとの別れ（過去）を再び体験し、楽しさと悲しさのクリスマスの世界（現在）を⽬の当りにし、想像を遥かに超えた死後（未来）に苦悩する事になるが… さあ、あなたと旅する奇跡の12時間…結末はあなた⾃⾝の⼼で⾒つけてください。 原作 チャールズ・ディケンズ「クリスマス・キャロル」より



詳細は公式サイトで。

http://the-musical.jp/xmas25/

（文：エントレ編集部）