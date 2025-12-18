【注目ゲーム速報】ブルプロ新作が日本上陸も海外版は爆死？ドラクエ7リメイク、スレスパ2の発売日も
ゲーム情報系YouTuberのナカイド氏が、自身のYouTubeチャンネルで「ブルプロ新作が日本上陸…しかしグロ版が悲惨なことに！？期待されるドラクエ7リメイク、あの神ゲーの続編…今注目しているゲームを紹介します」と題した動画を公開。複数の注目ゲームについて、独自の視点で解説を行った。
まずナカイド氏が取り上げたのは、2025年12月18日にリリース予定の『BLUE PROTOCOL: STAR RESONANCE』だ。本作は、バンダイナムコが巨額の資金を投じながらも商業的に失敗したオンラインゲーム『BLUE PROTOCOL』のIPを継承した中国開発のスマートフォン・PC向けMMORPGである。すでにリリースされているグローバル版の評価はSteamで「賛否両論」となっており、ピーク時に9万人以上いた同時接続者数が現在は1000人を下回るなど、厳しい状況であることが示された。ナカイド氏は、ゲーム内容が「中華系MMORPGっぽい」と指摘し、本家ブルプロのコアなファン層が求める遊びとは異なっている可能性に言及した。
次に、2026年2月5日発売予定の『ドラゴンクエストVII Reimagined』について解説。本作は、原作のキャラクターを人形で作りスキャンするという「ドールルック」と呼ばれる独特のビジュアルが特徴のリメイク作だ。オリジナル版で賛否を呼んだ「石板集め」のシステムは、ミニマップで行先が表示されるなど、遊びやすさが大幅に改善されているという。また、モンスター職の廃止や闘技場の追加、どこでも転職が可能になる新アイテム「ダーマの水晶」の導入など、多くの変更点が加えられていると語った。
さらに、伝説的な人気を誇るデッキ構築型ローグライクゲームの続編『Slay the Spire 2』にも言及。アーリーアクセス版のリリースが2025年から2026年3月に延期されたものの、前作の圧倒的な完成度から期待は非常に高いとした。ナカイド氏は、前作とビジュアルが大きく変わらない点を「遊びで勝負してくるんだな」と評価し、新キャラクター「ネクロバインダー」の登場にも触れ、期待を寄せた。
動画では、これらの注目作がどのような経緯で開発され、どのような評価を受けているのかが詳しく解説されている。各タイトルの発売を楽しみにしているファンにとって、見逃せない内容となっている。
