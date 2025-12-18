1月30日公開│『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』本予告

2026年1月30日に劇場公開される「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」の本予告映像が公開された。あわせて公開初日よりIMAX 61スクリーンでの同時上映も決定。今作はIMAX版も含め全国合計426スクリーンで上映される。

(C)創通・サンライズ

(C)創通・サンライズ

(C)創通・サンライズ

本予告はガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」で公開されたもの。映像では、川上洋平［Alexandros］×SennaRinによる挿入歌「ENDROLL」も解禁されている。

(C)創通・サンライズ

(C)創通・サンライズ

(C)創通・サンライズ

「どうかして、この肉体と感情的な欲望から離脱しないと」――己を追い詰めるハサウェイ。それぞれの想いを胸に彼の名前を呼ぶギギとケリア。戦火の中で翻弄される若者たちの感情のゆらめき。そして、“ハサウェイ・ノア”として、“マフティー”として、自身が背負う宿命の重圧。そのコントラストが「戦火に揺れる青春群像劇」としてスクリーンに刻まれる。

(C)創通・サンライズ

(C)創通・サンライズ

挿入歌「ENDROLL」も収録される、「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」をコンセプトに制作されたCONCEPT EP「LOSTandFOUND」が'26年2月4日にリリースされる。

CONCEPT EP「LOSTandFOUND」

(C)創通・サンライズ

収録曲の作曲・編曲は、今作の音楽を手掛ける澤野弘之氏が担当し、新曲を含む全7曲を収録する。「映画の世界観と強く結びついたサウンドが EP 全体を貫いています。物語とともに EP の楽曲もぜひご堪能ください」とのこと。価格は2,200円。

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』オリジナル・サウンドトラック

(C)創通・サンライズ

同日には、今作のオリジナル・サウンドトラックも発売される。挿入歌「ENDROLL」の本編編集バージョンや、交響組曲形式の劇伴を含む全14曲を収録し、価格は3,850円。ジャケットは、キャラクターデザインを務める恩田尚之氏による新規描き下ろし三方背ケース付き。

さらに、'26年3月4日には、オリジナル・サウンドトラックのアナログ盤(LP)も登場。こちらでは挿入歌「ENDROLL」をフルサイズで収録する。LP2枚組で、価格は8,800円。

IMAXビジュアル

(C)創通・サンライズ

IMAX上映では、今作でCGディレクターを務める増尾隆幸氏描き下ろしのΞ(クスィー)ガンダムが画面中央を力強く飛翔する、IMAXビジュアルも披露されている。作品公式Xでは、抽選で5名にIMAXビジュアルポスターが当たるプレゼントキャンペーンも実施中。

「ガンダムシネマラリー feat. 閃光のハサウェイ」上映館決定

「ガンダムシネマラリー feat. 閃光のハサウェイ」ポスター

(C)創通・サンライズ

'26年1月30日の「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」公開に向けて、'26年1月2日からシリーズ歴代作品を毎日上映するイベント「ガンダムシネマラリー feat. 閃光のハサウェイ」では、「21世紀ガンダム日替わり上映」「『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』上映」「『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』上映」それぞれの上映館が発表されている。

「21世紀ガンダム日替わり上映」は、21世紀に放送・上映された歴代作品の中から、7作品をピックアップ。「機動戦士ガンダム SEED FREEDOM」や「機動戦士ガンダム 水星の魔女」、「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX -Beginning-」などを上映する。

閃光のハサウェイスペシャルライブも開催

また'26年3月7日～8日には、スペシャルライブ「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ THE SOUND OF U.C.0105」の開催が決定した。作品の世界観をイメージした空間演出と共に、劇中で流れる楽曲を生演奏で楽しめるライブで、会場は東京国際フォーラム ホールC。料金は全席指定で13,000円。

出演は、本作の音楽を担当する澤野弘之、さらにボーカルとして本作の挿入歌を担当したSennaRin、Benjamin、Laco、mpi。

ガンダムファンクラブプレミアム会員限定先行(抽選)は12月18日8時～'26年1月4日23時59分まで受付中。HP先行(抽選)は12月18日8時～'26年1月12日23時59分。以降も先行や一般販売が予定されている。