東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦が死亡した火事で、夫の両手に皮下出血があったことが分かりました。サウナ室のドアのガラスには叩いたような跡があり、夫は外に助けを求めていたとみられています。

この火事は今月15日、港区赤坂の個室サウナ店で背もたれなどが焼け、川崎市の会社経営・松田政也さん（36）と妻の陽子さん（37）が死亡したものです。

その後の捜査関係者への取材で、政也さんの両手に皮下出血があったことが新たにわかりました。ドアのガラスは衝撃や熱に強いもので、表面には叩いたような跡があり、警視庁は松田さんが外に助けを求めたとみています。

また、サウナ室内の非常用ボタンからつながる受信盤の電源について、店のオーナーは任意の調べに「2年前ごろから電源を入れたことがない」と話していることもわかりました。

警視庁は業務上過失致死の疑いも視野に詳しく調べています。