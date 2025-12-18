¡ÚÆóÅÙ¸«¡Û¥¶¥¯¥¶¥¯Äà¤ì¤ë!? ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡×¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥ë¥¢¡¼¡ÉÇúÃÂ¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Êµû¤¬¤¤ ¿©¤¤¤Ä¤¯¤Î¾Ðw¡×¤ÈÇú¾Ð¤ÎÍò
°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¤ª²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÍ³ÚÀ½²Û¡×¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢Äà¤ê¶ñ¶È³¦¤Ë»²Æþ⁉ Äà¤ê¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¡ÖDUO¡×¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡×¤Ê¥ë¥¢¡¼¤ò³«È¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿! ¤¢¤Þ¤ê¤Ë»Â¿·¤Ê´ë²è¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤«¤é¶Ã¤¤È¾Ð¤¤¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
/
ËÜÊª¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¡Ä
#¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¥ë¥¢¡¼ ÇúÃÂ🎉🎉🎉
¡À
.
Äà¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¡ÖDUO¡×¤ÈËÜµ¤¤Ç³«È¯!!!µû¤¬»×¤ï¤º¿©¤¤¤Ä¤¯¥ë¥¢¡¼¤ÎÀÇ½¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿🐟🍫Äà¤ê¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤â¤¼¤Ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤(¡Æ-¡Æ*)⚡️¥¶¥¯¥¶¥¯¡Ä
È¯Çä¾ðÊó¤Ï¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯🔍
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
(@Black_Thunder_¤è¤ê°úÍÑ)
¤³¤Á¤é¤¬¡¢À¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤Ê¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¥ë¥¢¡¼¡×¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤Ë¶ô¤¤¤Ä¤¯¤Î¤Ï¡¢´Å¤¤¤â¤Î¹¥¤¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢µû¤¬Äà¤ì¤ë¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤¬±Ë¤°¤È¡¢²¿¤«¤Îµû¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«? Æ°²è¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¢±Ë¤¤¤Ç¤Þ¤¹🐟⚡ pic.twitter.com/9h0Cduw38p- ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤µ¤ó¡Ú¸ø¼°¡Û (@Black_Thunder_) December 10, 2025
¤¤¤ä¡¢¤É¤³¤«¤é¤É¤¦¸«¤Æ¤â¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÄà¤ê¿Í¤¬È¿±þ¡£¡Ö¥ä¥Ð¤¤ ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬ËÜµ¤½Ð¤¹¤ÈÀ¨¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¾Ð¡×¡ÖË¶¶À¸¤Þ¤ì¤Ê¤ó¤ÇÇã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¡£
¤Þ¤¿¡¢»Â¿·¤¹¤®¤ë´ë²è¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬DUOÆ¬¤ª¤«¤·¤¤www¡×¡Ö¥¢¥Û¤¹¤®¤ëwww¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤µ¤ó¡Ä¥Þ¥¸¤«¡Ä¡×¡Ö¤É¤ó¤Êµû¤¬¤¤ ¿©¤¤¤Ä¤¯¤Î¾Ðw¡×¡ÖÍ³ÚÀ½²Û¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤¹! µû¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿Í¤¬Äà¤ì¤ë¤Ã¤¹¤è!?¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¡£¤³¤ó¤Ê¥ë¥¢¡¼¡¢¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í!
¡Ö¾¦ÉÊ²½ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¢ö¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¥ë¥¢¡¼¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£½Õ¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÄà¶ñÅ¹¤ª¤è¤ÓDUO¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹!
Äà¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤Êý¤Ï¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤·¤Æ(¿Ë¤ËÃí°Õ)³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï? Äà¤ê»Õ¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¥ë¥¢¡¼¤Ç¥¶¥Ã¥¯¥¶¥¯Äà¤ì¤ë¤«Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í
