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行方不明の小6男児が履いていたとみられる靴を発見 京都府南丹市

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 京都府南丹市で3月23日から小学6年の男児が行方不明になっている件
  • 男児のものとみられる靴が見つかったことが捜査関係者の取材で分かった
  • 3月29日には、山中で親族がランリュック（通学用かばん）を発見していた
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京都府南丹市で小学生男児が行方不明

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