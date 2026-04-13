25日のアスレチックス戦でお披露目も…米ファンは辛口評価レンジャーズが発表した「シティコネクトユニホーム」に、米ファンの辛口評価が続いている。情熱の赤を押し出した新仕様だが、単調とも取れるデザインに戸惑う声が続出。「ゴミみたい」「シンプルすぎる」と辛辣なコメントが寄せられている。MLB公式SNSで8球団の「シティコネクトユニホーム」が公開された。レンジャーズの2026年版は、装飾は最低限にして“赤”が引き