10日の衆議院内閣委員会で中道改革連合の後藤祐一議員が、国家情報会議や国家情報局を設置する法案について、「個人情報やプライバシーの保護の配慮する」規定の必要性をめぐって木原稔官房長官と論戦した。【映像】委員長が交通整理あきらめた？混乱の瞬間（実際の様子）警察が集めた情報を国家情報局に提供する場合、「必要性とプライバシー保護のバランスを考えて提供する」という個人情報保護法のルールがあるため、「国民