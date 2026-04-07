台湾メディアの自由時報は2日、台湾人の会計の際のある習慣が、海外では理解されなかったり、思わぬ損をしたりする可能性があると報じた。記事によると、SNS・Threads（スレッズ）でこのほど、あるユーザーが「台湾人には独特の会計方法がある」と指摘。それは「お釣りを（切りの良い金額にして）紙幣にまとめる」ことだといい、例えば合計額が425台湾ドルの場合、500台湾ドルを出すと小銭がたくさん帰ってくるが、525台湾ドルを渡