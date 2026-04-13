1点を追う3回2死一、二塁でコールが三盗を狙ってスタート【MLB】レンジャーズ 5ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースのアレックス・コール外野手が犯した走塁ミスの裏側が明らかになった。12日（日本時間13日）、本拠地でのレンジャーズ戦で痛恨の走塁死を喫し、チームは2-5で敗れた。デーブ・ロバーツ監督から苦言を呈されたプレーに対し、米メディアはコール本人の言葉を引用しながら、ミスに至った真相を