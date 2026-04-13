大阪府和泉市の集合住宅で母と娘が殺害された事件。現場には貴重品などが、そのまま残されていたことがわかりました。 4月8日、和泉市鶴山台の集合住宅の一室で、住人の村上和子さん（76）と娘で社会福祉士の裕加さん（41）が死亡しているのが見つかりました。 司法解剖の結果、2人の死亡推定時刻は4月8日午前4時ごろで死因は失血死。 首や背中などに10か所以上の刺し傷や切り傷があったということです。 捜査関係者