俳優の加藤夏希さんが2026年4月12日、盗難に遭ったスマートフォンを発見するまでの経過をXで報告し、ネットの注目を集めている。「GPSで場所は特定できてるのに、もどかしい」加藤さんは11日夜、Xを更新し「泥棒が逃げた、逃げた先の地域の警察に相談したほうがいい？」とフォロワーに問いかけた。リプライによると、盗まれたものはスマートフォンで、位置情報を確認していたのか「交番にいくのかな？と思ってたら、犯人が東京を