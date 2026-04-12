お笑いタレントの宮川大輔（53）が12日放送の日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」（日曜後7・58）で、「体がボロボロ」と明かす場面があった。この日の放送では宮川が担当する「世界で一番盛り上がるのは何祭り？」が新章に突入。お祭り男2代目として元「NEWS」でミュージシャンの手越祐也が本格参戦した。VTRの中で、宮川は「マジな話なんですけど、お祭りを19年間やってきて正直体がボロボロなんですね。膝は逝ってる、