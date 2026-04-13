4月12日、元「NEWS」の手越祐也がバラエティ番組『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系、以下『イッテQ』）に出演し、久しぶりにスタジオに姿を見せた。番組は大きな反響を呼んだが、SNSでは手越の “手首” に注目が集まっている。今回は、宮川大輔のお祭り企画が新章へ突入することになり、宮川が手越を “2代めお祭り男” に指名。番組冒頭でスタジオに登場したが、ここに至るまでは長い道のりだった。「手越さんは、2