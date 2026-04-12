お笑いタレントのゆりやんレトリィバァが、4月11日にInstagramを更新し、一風変わった近影をアップして話題を集めている。「ゆりやんさんがこの日公開したのは、部屋からひょっこり姿を現わし、自身の目から稲妻が放たれるという、ごく短い動画でした。ゆりやんさんらしい、変わった雰囲気の動画ですが、注目されたのはその体型。ゆりやんさんといえばふくよかなイメージで知られますが、かなりスリムになっていたのです」（スポ