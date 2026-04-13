節約しながらしっかり食べたい。そんなときは、豚こま×もやしのボリュームおかずが頼りになる！いつもの豚こま肉も、広げて使えば巻きものに。のりで巻くことでうまみと香ばしさが加わり、むぎゅっとした肉感の中に、シャキッとしたもやしがクセになります。身近な食材で作れるのに、どこか新鮮で、がっつり満足できる一品です。『豚こまともやしののり巻きロール』のレシピ材料（2人分）豚こま切れ肉……250g もやし……1袋（約2