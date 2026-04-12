Image: Dyson ヤツメウナギみたいにも見える。ダイソン（Dyson）から初となる手持ちタイプの扇風機「ハッシュジェット ミニクール（Dyson HushJet™ Mini Cool） ファン」が登場します。2026年5月7日よりダイソン公式オンラインストアにて先行販売した後、20日から家電量販店などで順次販売される予定です。羽なしでパワフルな涼しさ Image: Dy